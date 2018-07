Hitte doet betonnen wegdek omhoog komen 26 juli 2018

02u42 0

Door de zware onweders en buien dinsdagnacht is het gevaar op bermbranden tijdelijk even geweken, maar de hitte zorgt ook op de wegen voor schade.





In de Polders van Kruibeke moest de weg van Rupelmonde naar Kallebeek worden afgesloten voor het verkeer nadat het betonnen wegdek omhoog is gekomen. Ook enkele kasseien kwamen los te zitten.





Fietsers kunnen wel nog passeren. De technische dienst zal nu samen met Waterwegen en Zeekanaal bekijken welke herstellingen er precies nodig zijn. Het veer van Kallebeek is wel nog bereikbaar via de Kemphoekstraat en Lange Gaanweg.





(PKM)