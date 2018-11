Het is druk voor de Sint en zijn helpers: pieten maken sanitaire stop... tegen kerk Tijs Van Puyenbroeck en Kristof Pieters

30 november 2018

Het zijn drukke tijden voor de Sint en zijn pieten. Zo druk dat sommige van zijn helpers er blijkbaar niet in slagen op tijd een toilet te vinden voor een sanitaire stop. In de struiken van het Kerkplein in Kruibeke werden er deze ochtend twee gespot met hoge nood, tussen enkele schoolbezoeken door. Hun heilige baas moest bij ons weten niet in zijn buidel tasten om een GAS-boete, die tot 350 euro kan oplopen, te betalen.