Het grote armoededictee 02 februari 2018

Op zaterdag 3 februari organiseren KWB Kruibeke, Bazel, Davidsfonds Kruibeke, Bazel, Femma Kruibeke en Markant Kruibeke het armoededictee ten voordele van Welzijnsschakels Kruibeke. Dit ludiek dictee gaat door in gemeenteschool De Eenhoorn in de E. Gorrebeeckstraat in Kruibeke. Bij een natje en droogje zit je weer even op schoolbanken en wordt onder meer de kennis van de dt-regel nog eens getest. Er staat een mooie prijzentafel te wachten. Ook worden er onder de deelnemers negen ontbijtmanden verloot. Het dictee start om 20 uur en deelname kost 4 euro per persoon. Voor meer info: isolde.coens@telenet.be of dictee@kwbbazel.be. Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar wel gewenst. (PKM)