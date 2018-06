Herverdeling van bevoegdheden in schepencollege 20 juni 2018

Het schepencollege heeft de bevoegdheden herverdeeld na het ontslag van schepen Kris Smet. Die stapt op uit het college en de gemeenteraad op 1 juli omwille van zijn drukke professionele verplichtingen. Na bijna 12 jaar in de gemeenteraad, zal Kris vervangen worden door Nadia Othman (40) van de partij SamenVoorKruibeke. Zij wordt aangesteld in de gemeenteraadszitting van 25 juni. Als lid van het directiecomité van het AGB zal Kris vervangen worden door schepen Tina Van Havere. Zij wordt ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het AGB. De bevoegdheden van Kris Smet als schepen werden gisteren herverdeeld onder de andere leden van het college voor de resterende periode van deze legislatuur. Burgemeester Jos Stassen neemt de bevoegdheden 'Begroting en financiën' en 'Infrastructuur en patrimonium' over. Schepen Tina Van Havere neemt 'ICT' en 'Energiebeleid' onder haar hoede. (PKM)