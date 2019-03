Herstellingswerken gestart op omleidingsroute Kristof Pieters

11 maart 2019

18u22 0 Kruibeke De technische dienst van Kruibeke is maandag gestart met herstellingswerken in de Molenstraat en Beverenstraat die binnenkort als omleidingsroute gebruikt zal worden tijdens de heraanleg van de Burchtstraat.

Tijdens deze werken zullen de beschadigde verkeersdrempels en de grote putten in het wegdek worden hersteld. De werken duren tot donderdag 14 maart. Er wordt gewerkt op verschillende plaatsen in de Molenstraat en de Beverenstraat. Er blijft wel altijd één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer. Op 18 maart zullen er ook nog herstellingswerken worden uitgevoerd aan de riolering. Die dag zal van 8 tot 17 uur maar één rijstrook beschikbaar zijn voor doorgaand verkeer komende van Beveren. Doorgaand verkeer richting Beveren wordt omgeleid via de Kattestraat en Doorn en via de Warandestraat en Akkerstraat.