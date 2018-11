Heraanleg gepland van Geeraard de Cremerstraat en Kloosterstraat Kristof Pieters

16 november 2018

18u47 1 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft een overeenkomst afgesloten met Aquafin om de Kloosterstraat en Geeraard de Cremerstraat in Rupelmonde heraan te leggen. Zowel de riolering als de wegenis zullen vervangen worden. De werken starten zodra de Nieuwstraat is afgewerkt.

Uit camera-inspecties van de riolering in de Kloosterstraat en in de Geeraard de Cremerstraat in Rupelmonde blijkt dat de riolering dringend aan vernieuwing toe is. Op sommige plaatsen dreigt de riolering in te zakken. Daarom zal er niet te lang getalmd mogen worden met een heraanleg. De gemeenteraad heeft intussen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Aquafin. Voor het wegprofiel zal rekening worden gehouden met het geactualiseerde mobiliteitsplan van de gemeente. In de Kloosterstraat is ook groenaanleg voorzien in het gedeelte tussen Gelaagstraat en Geeraard de Cremerstraat.