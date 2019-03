Heirbaan wordt maatje breder om omleidingsverkeer te kunnen slikken Kristof Pieters

19 maart 2019

10u48 4 Kruibeke Een aannemer is gestart met voorbereidende werken voor de grote wegenwerken die later dit jaar starten op de N419 in Kruibeke. In een eerste fase wordt de Heirbaan verbreed zodat deze het vele omleidingsverkeer kan slikken.

De Heirbaan tussen de Galgenstraat en de Hogenakkerhoekstraat zal tijdens de heraanleg van de N419 deel uitmaken van de omleidingsroute, maar de weg is niet berekend om die verkeersstroom te slikken. De weg zal daarom verbreed worden. Dat gebeurt door de bermen, die momenteel uit steenslag bestaan, met asfalt te verharden en dit vanaf de kruising met de Galgenstraat tot de Hogenakkerhoekstraat. Tijdens de werken wordt het deel van de Heirbaan binnen de werkzone volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding in beide richtingen via de Melselestraat en Warandestraat.

Gelijktijdig zijn er herstellingswerken gestart in de Molenstraat en Beverenstraat. Ook die zullen immers deel uitmaken van de omleidingsroute later dit jaar. Vanaf 25 maart zal er om dezelfde reden ook een fietspad worden aangelegd ter hoogte van de brug over de E17 in de Beverenstraat, en dit aan beide kanten van de rijbaan. Voor dit project zijn twintig werkdagen uitgetrokken. Er blijft één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer. Voor een vlotte passage zal met tijdelijke verkeerslichten worden gewerkt.

De rioleringswerken zelf starten in juni en worden opgesplitst in fasen zodat bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Tegen december 2019 moet alles klaar zijn.