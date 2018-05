Hayward Williams en John Statz in Vogelzang Café 25 mei 2018

Maandag 28 mei geven de Amerikaanse Hayward Williams en John Statz een exclusief dubbelconcert in Vogelzang Café. Hayward Williams is een singer/songwriter uit Milwaukee. John Statz kreeg op zijn vijftiende een gitaar van zijn grootmoeder en begon op zijn 19de zelf liedjes te schrijven. Het concert start om 20 uur en is gratis. (PKM)