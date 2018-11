Handelaars slaan handen in elkaar voor koopzondag Kristof Pieters

30 november 2018

13u02 0 Kruibeke Op zondag 2 december organiseren 62 handelaars uit Kruibeke een eerste gezamenlijke koopzondag. Een initiatief van Markant en Unizo Kruibeke.

“Kruibeke telt nog heel wat handelszaken. Het aanbod is ook divers en men krijgt er persoonlijke service. Zij moeten echter opboksen tegen de koopcentra in de buurt en het onlineshoppen”, zegt Annemieke Foubert van Markant. “Veel handelaars organiseren op eigen houtje allerlei acties om zich kenbaar te maken bij de klanten. Het is echter makkelijker, voordeliger en efficiënter om dit samen te doen. Daarom hebben we de krachten gebundeld.”

Zondag zetten de handelaars tussen 11 en 17 uur de deuren open en ontvangen ze de klanten op een originele manier. “Dit kan met een hapje en drankje, een blik achter de schermen, een goodiebag of een korting”, legt Rita Pauwels van Unizo uit. “Hierbij kunnen de klanten stempels verzamelen. Met slechts 3 stempels maakt men al kans op één van de 50 aankoopbons van 10 euro geschonken door Markant en Unizo.” Ook de rest van de maand december kan de klant nog stempels verzamelen. De prijzen zijn dan aankoopbons van 25 euro geschonken door de deelnemende zaken.

Annemieke Foubert doet als opticien zelf ook mee en wel op een erg originele manier. Ze zal zondag namelijk recepten voorstellen die goed zijn voor de ogen. “‘Het oog wil ook wat’ is een bekend gezegde dat ook opgaat voor eten. Niet alleen omdat het er lekker uit moet zien, maar meer nog omdat bepaalde voedingsstoffen erg belangrijk zijn voor de gezondheid van uw ogen”, legt ze uit. “Daarom verdeel ik een infobundel ‘Kost voor je ogen’. Hierin staan gerechten die niet alleen smaakvol zijn, maar dus ook goed voor de ogen.” Zondag kan men enkele recepten ook komen proeven. Een greep uit het aanbod: veldslasmoothie, wortelsoep en paprikamousse.