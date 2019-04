Guido (60) en Erika (56) tappen na 19 jaar laatste pintjes in ‘Ons Huis’: “En nu met mobilhome door Europa trekken, tijd om te genieten” Kristof Pieters

01 april 2019

11u17 0 Kruibeke Guido Vermeulen (60) en Erika Kok (56) hebben voor de laatste keer achter de tapkast gestaan van het café Ons Huis. Na 19 jaar geven ze de uitbating van het gildenhuis door om te genieten van een verdiend pensioen. “Het sociaal contact gaan we missen, maar het harde werk niet”, lacht het koppel.

Het was eigenlijk door een arbeidsletsel dat Guido en Erika bijna twintig jaar geleden in Ons Huis beland waren. “Ik had toen al 21 jaar dienst op de teller bij het autobandenbedrijf Duerinck”, vertelt Guido. “Het dagelijks tillen van zware banden had mijn rug geruïneerd. De artsen adviseerden me om ander werk te zoeken, iets dat minder belastend was. Ik zag het caféleven wel zitten: ‘Een pint tappen kan toch iedereen’. Op die uitspraak ben ik snel teruggekomen”, lacht Guido. “We stonden hier zes dagen per week dubbele shiften te draaien. Zelfs vlak voor ons afscheid waren er nog dagen dat we ’s nachts om half twee het licht uitdeden en ’s ochtends om half tien al terug de deuren openden. Op drukke momenten sprongen onze kinderen en schoonkinderen gelukkig bij. Het was dus echt wel hard werken, maar we hebben het altijd enorm graag gedaan.”

Sterker als koppel

Erika had al ervaring in de horeca. Ze stond daarvoor al 17 jaar in een zaak in het toenmalige Koopcentrum in Sint-Niklaas. “We zijn samen aan dit avontuur begonnen en we zetten er nu ook samen een punt achter”, vult ze het verhaal van haar echtgenoot aan. “We zijn er als koppel zeker sterker uitgekomen. 19 jaar lang zijn we bijna onafscheidelijk geweest en stonden we elke dag samen in de zaak. We zijn perfect op elkaar afgestemd. Bij sommige koppels is het soms wennen als ze na hun pensioen plots zoveel tijd met elkaar doorbrengen. Wij hebben echter nooit anders geweten. Het enige verschil zal zijn dat we nu eens wat andere dingen samen kunnen doen.”

Hoewel Guido pas de kaap van 60 jaar bereikt heeft, besliste hij om toch al met pensioen te gaan. “Ik heb er een loopbaan van 45 jaar opzitten en bovendien heb ik de laatste jaren te veel afscheid moeten nemen van mensen van dezelfde leeftijd”, legt hij uit. “Het deed me nadenken. Het is tijd om nog wat te gaan genieten van het leven. Onze mobilhome staat vertrekkensklaar. Het plan is nu om samen heel Europa te doorkruisen.”

Overnemer gevonden

Ons Huis is de thuishaven van heel wat verenigingen. Heel wat mensen kwamen de voorbije dagen dan ook langs om afscheid te nemen van Guido en Erika. “Dat sociaal contact gaan we natuurlijk wel missen”, beseft Guido. “We hadden meer dan duizend trouwe klanten. Elke nieuwjaar kregen die een klein geschenk van ons. Het echte caféleven van twintig jaar geleden is echter definitief voorbij. Als er toen in onze zaal vergaderingen waren van verenigingen, doken er na afloop vijftig mensen binnen om nog iets te drinken. Tegenwoordig gaat iedereen recht naar huis. We mogen echter zeker niet klagen in vergelijking met andere horecazaken. Ons Huis staat nog altijd stevig op zijn fundamenten. Vanaf de zon er is, zit het terras altijd vol. Het heeft dan ook niet veel moeite gekost om een overnemer te vinden.”

Alessia Ooms zal de zaak nu verder zetten. Ze heeft jarenlange ervaring in de horeca in Antwerpen en kent dus het klappen van de zweep. Guido en Erika zijn blij dat het doek niet valt met hun afscheid. “Er zijn intussen al heel wat parochie- en gildenhuizen verdwenen. We kunnen nu met een gerust hart alle verenigingen en vaste stamgasten achterlaten.”