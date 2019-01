Grote solidariteit voor kansarmen op kerstbrunch Kristof Pieters

04 januari 2019

De kerstbrunch van het Fonds 9150 is opnieuw een groot succes geworden. De vzw had vooraf mensen gevraagd om eten te schenken voor een solidariteitsmaal of te storten. “Zeker vijftien mensen hebben iets klaargemaakt, zodat we een mooi feestmaal konden voorschotelen”, zegt initiatiefnemer Geert Magerman tevreden. Alle aanwezigen gingen ook met een geschenkje naar huis. Er waren ook vijftien nieuwe vrijwilligers op afspraak om een handje toe te steken. “Kruibeke heeft zich dus andermaal van zijn mooiste kant getoond”, klinkt het opgetogen.