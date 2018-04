Graventoren geeft zijn geheimen prijs NIEUW BOEK, EXPO EN 3D-RECONSTRUCTIE ROND MONUMENT KRISTOF PIETERS

30 april 2018

02u24 0 Kruibeke Een expo, boek én 3D-reconstructie van het vroegere kasteel: ja, het zijn spannende tijden voor de Graventoren. De gemeente heeft bovendien bekendgemaakt dat ze de toren nog dit jaar in handen wil krijgen via een erfpachtovereenkomst.

Nog tot eind september kan men in de getijdenmolen een expo bezoeken over de geschiedenis van Rupelmonde en meer specifiek van het Gravenkasteel dat er ooit heeft gestaan. Van dat kasteel blijft enkel een toren over. Het publiek kan nu aan de hand van nooit eerder getoonde prenten, kaartmateriaal en zelfs een heuse 3D-constructie zien hoe de vroegere gravenburcht van Rupelmonde er precies uitzag. Bijna 500 jaar lang domineerde de machtige burcht van de graven van Vlaanderen de samenvloeiing van de Rupel en Schelde.





Onthoofdingen

"Hier werden tegenstanders van de graaf onthoofd en opgeknoopt, werden veldslagen uitgevochten, onderwierp een tollenaar alle scheepvaartverkeer aan de gehate tol van Rupelmonde en borg de graaf een groot deel van zijn arsenaal en archief op", zegt auteur Kevin Poschet. De leerkracht geschiedenis bundelde de historiek van het Gravenkasteel in een gloednieuw boek. Hij gaat dieper in op de vele geruchten en legenden die er zijn. Zo wordt er gefluisterd dat er een geheime onderaardse gang lag met - hoe kan het ook anders - zelfs een verborgen schat. "Die heb ik niet gevonden, maar wat we wel met zekerheid weten, is dat de toren het enige restant is van een middeleeuwse waterburcht uit de 12de eeuw", lacht de auteur. "Wellicht zitten er wel nog andere 'schatten' in de bodem, maar daarvoor is natuurlijk uitgebreid archeologisch onderzoek nodig. De toren is immers maar een heel klein restant van wat ooit een kolossale vesting was met 17 torens."





Restauratie

Opgravingen staan er voorlopig niet gepland, maar de gemeente wil wel werk maken van een grondige restauratie. "De Graventoren is nu in handen van een vzw, maar die wil het monument in erfpacht overdragen aan de gemeente", zegt burgemeester Jos Stassen. "We zijn nog bezig met de gesprekken, maar hopen dit jaar nog een overeenkomst te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Het is dan aan de volgende bestuursploeg om een restauratiedossier op te maken. Er is intussen wel al een vooronderzoek uitgevoerd. De gemeente zelf zal ook nog een beheersplan moeten opmaken. We huren nu de Graventoren en het is ingericht als museum over het leven en werk van Mercator, maar de opstelling is sterk verouderd. We weten nog niet precies welke inrichting de toren zal krijgen, maar het spreekt voor zich dat het een toeristische bestemming zal zijn."





De expo over het Gravenkasteel is nog tot 29 september te bezoeken op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur.