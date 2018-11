Gratis snoeihout laten hakselen Kristof Pieters

15 november 2018

15u11 0

Op zaterdag 17 november organiseren de compostmeesters van Kruibeke van 10 tot 15.30 uur een hakseldag. Die dag kun je snoeihout van maximum vijf centimeter diameter laten hakselen en meteen weer meenemen als je dat wil. Neem dan ook iets mee om het gehakselde hout in op te slaan. Je kunt hiervoor terecht op de demonstratieplaats in de tuin van compostmeester Annette Wessels in de Gravin Margaretalaan 8 in Rupelmonde. Je komt er ook meer te weten over de opstart van een compostbak of -vat. Uitleg over thuiscomposteren is ook op andere dagen mogelijk, op afspraak via a.e.wessels@hotmail.com of op 0492/58.67.53 of 0474/59.21.35.