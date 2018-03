Gratis kinderopvang voor gemeentepersoneel 28 maart 2018

02u52 0

Gemeentepersoneel kan voortaan gratis gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang. Sinds 1 januari 2016 gold er een vrijstelling van 600 euro per gezin voor facturen van de buitenschoolse kinderopvang. Dit blijkt echter vrij omslachtig te controleren. De financiële dienst moest namelijk handmatig per gezin de facturen nakijken. Omdat de administratieve kosten hoog waren en er slechts drie gezinnen boven het vrijgestelde bedrag zaten, wordt de kinderopvang nu gratis aangeboden in plaats van de vrijstelling van 600 euro. (PKM)