Goed nieuws voor Bazelse sportclubs: Er komt opnieuw een ballon naast De Dulpop Kristof Pieters

02 april 2019

12u26 0 Kruibeke Het gemeentebestuur gaat een nieuwe luchtdraaghal aankopen voor de sportsite De Dulpop. De vorige ‘ballon’ werd in januari vorig jaar verwoest door een hevige storm. De tijd begint te dringen, want de tennisclub begint leden te verliezen door het gebrek aan indoorinfrastructuur.

De vorige luchtdraaghal, in de volksmond bekend als ‘de ballon’, werd in 2001 aangekocht na de verwoestende brand in sporthal De Dulpop. Bedoeling was de getroffen sportclubs tijdelijk onderdak te bieden. De sportballon werd neergepoot tussen de voetbalterreinen en de parking. Na de heropbouw van de sporthal besliste het gemeentebestuur echter de luchtdraaghal te laten staan. De nood aan sportinfrastructuur was intussen zo groot dat de ballon onmisbaar geworden was. De grootste gebruiker was de tennisclub, maar er werd ook basket en volleybal gespeeld. Bij een zware storm op 18 januari vorig jaar sloeg het noodlot echter toe. De ballon scheurde open en stortte volledig in elkaar.

Aangezien de sportvloer nog intact is, besliste het vorige bestuur om een tentconstructie te huren. De gemeente kreeg echter geen enkele offerte binnen en moest een tweede oproep lanceren. “Daarna kwam het Belgisch kampioenschap veldrijden eraan en hadden de organisatoren de ruimte nodig”, zegt schepen Kris Smet (CD&V). “Intussen is de winter voorbij en is het dringende karakter verdwenen, maar tegen de volgende winterperiode willen we de clubs zeker opnieuw onderdak kunnen geven.”

Budgetwijziging

De gemeenteraad heeft nu via een budgetwijziging voor 2019 in totaal 125.000 euro vrijgemaakt. Dat geld was normaal voorzien voor de verbouwing van het gemeentehuis, maar dat project is door de nieuwe coalitie even in de koelkast gezet. Het vrijgemaakte budget dient wel niet langer om een tentconstructie te huren, maar wel om een nieuwe luchtdraaghal aan te kopen. “We hebben het dossier opnieuw onderzocht en het plaatsen van een nieuwe ballon kan het snelst gebeuren”, vult schepen Filip Vercauteren (CD&V) aan. “De vorige luchtdraaghal was een slokop wat energieverbruik betreft, maar het ging om een enkelwandig exemplaar. We hebben al een tweedehands luchtdraaghal op het oog. Op vlak van energieverbruik zal die zelfs zuiniger zijn dan een tentconstructie. Bovendien wordt dit volledig gedekt door de huurgelden die we ervoor in de plaats krijgen. De vorige ballon bracht de gemeente namelijk jaarlijks 18.000 euro aan huur op. Het is in de eerste plaats echter de bedoeling dat de sportclubs geen tweede winter meer moeten overbruggen. We compenseren dit nu door te bij te dragen bij huurgeld dat betaald moet worden voor andere sporthallen in de buurt, maar voor de tennisclub begint de tijd echt wel te dringen. Bovendien maakten we zelf vroeger ook gebruik van de ballon voor de organisatie van schoolsportklassen en ook daarvoor moet dringend een oplossing komen”, zegt Vercauteren nog.

Op langere termijn blijft het wel de bedoeling om de bestaande sporthal De Dulpop uit te breiden.