Gino en Silke zijn grootste talenten 29 augustus 2018

02u42 0

Playa Crubeca organiseerde voor de eerste maal 'Kruibeke's got talent', de grootste zoektocht ooit naar talent in Kruibeke. Wie een uniek talent had waarmee men de jury kon verbazen en het publiek entertainen, mocht zich kandidaat stellen. Silke Bauning (11) wist de jury te overtuigen met een nummer van Ed Sheeran en nam de hoofdprijs mee naar huis in de jeugdcategorie. Bij de volwassenen was het Gino Cristiano die de hoofdvogel afschoot.





(PKM)