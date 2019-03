Gewestweg N419 gaat half jaar dicht Voorbereidende werken op omleidingsroute starten deze maand Kristof Pieters

06 maart 2019

15u03 19 Kruibeke Inwoners van Kruibeke zetten zich schrap voor een half jaar zware verkeershinder. In juni gaat immers de N419 dicht. De gewestweg is dé centrale verkeersader met 65.000 voertuigen per week. Omrijden zal circa 5 km extra kosten. Deze maand starten de voorbereidende werken op de omleidingsroute. Eerst moet de Heirbaan verbreed worden en zullen fietspaden worden aangelegd in de Beverenstraat.

De plannen met de precieze timing werden intussen al voorgesteld aan de betrokken bedrijven en de bewoners in en vlakbij de werfzone. Normaal gezien moest de heraanleg twee jaar geleden al van start zijn gegaan maar het Vlaams gewest vond toen geen aannemer die de klus kon of wou klaren. Nu is die er wel en nog beter nieuws is dat die extra materieel en manschappen wil inzetten om de werken op een recordtijd uit te voeren. Er is immers gekozen voor de korte pijn: geen beurtelings verkeer langs de werf maar zo snel mogelijk het hele traject herinrichten. De werfzone situeert zich in de Burchtstraat tussen het centrum van Kruibeke en de grens met Zwijndrecht. Er wordt nieuwe riolering aangelegd om het afvalwater van ongeveer 50 inwoners en 19 bedrijven te verzamelen en af te voeren naar het pompstation op het kruispunt met de Warandestraat. Van daaruit wordt het afvalwater naar de bestaande riolering gepompt en komt het dus niet langer in de natuur terecht.

De gewestweg is een drukke verbindingsas waar bij een verkeersmeting vorig jaar maar liefst 65.000 vervoersbewegingen werden geregistreerd per week. “Om die te kunnen omleiden zijn ingrijpende maatregelen nodig”, zegt ook burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “De werken hiervoor starten nog deze maand. Concreet zullen eerst fietspaden worden aangelegd ter hoogte van de Beverenstraat en Kruibekesteenweg. Deze werken moeten voltooid zijn voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 7 april. Aansluitend wordt de Oude Heirbaan verbreed zodat verkeer er in twee richtingen elkaar vlot kan passeren. We plannen ook nog verkeersluizen en er zal natuurlijk heel wat signalisatie worden aangebracht.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het doorgaand verkeer ook zoveel mogelijk ontraden via grote signalisatieborden op de N16 en de E17.

Voor de bewoners van de Molenstraat wordt het ook een zwaar jaar. Zij krijgen niet alleen al het verkeer te slikken maar moeten ook op zoek naar een alternatief voor de parkeerplaats voor hun deur. Er komt namelijk een volledig parkeerverbod om een vlotte doorstroom van het verkeer te verzekeren. Daarom wordt aan de Scheldelei een tijdelijke parking aangelegd in steenslag. Ook in aangrenzende straten worden maatregelen genomen zoals enkelrichting of een tijdelijke knip zoals in de Vossenstraat om sluipverkeer te vermijden.

De rioleringswerken zelf starten in juni en worden opgesplitst in fasen zodat bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Tegen december 2019 moet alles klaar zijn.