Gevaar voor afbrokkelende kantelen POORTGEBOUW WISSEKERKE AFGESLOTEN DOOR VALLENDE STENEN KRISTOF PIETERS

20 februari 2018

02u35 0 Kruibeke Het poortgebouw van het kasteel Wissekerke is afgesloten voor het publiek nadat er enkele stenen naar beneden zijn gevallen. Voorlopig kan het kasteel wel nog bereikt worden via brasserie Den Duiventoren. De eigenaar zal nu in overleg met Erfgoed spoedherstellingen laten uitvoeren.

Het kasteel Wissekerke, en dan vooral het park, krijgt in het weekend heel wat bezoek van zowel inwoners als dagjestoeristen. Die kunnen voorlopig het domein niet meer binnen via het Koningin Astridplein. De gemeente liet in overleg met de brandweer het poortgebouw afsluiten voor alle publiek. "Eén van de kantelen is op het plafond van de poort terechtgekomen", licht burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) toe.





Geen risico

"We willen niet het risico lopen dat er een steen dwars door de zoldering gaat en een voorbijganger zou verwonden. Daarom werd besloten om de poort volledig af te sluiten. Er is tevens een beperkte perimeter ingesteld omdat er ook stenen kunnen vallen naast de poort."





De oorzaak is de slechte staat van het historisch gebouw. "Het voegwerk van de gemetselde kantelen is door de tand des tijds aangetast", legt Stassen uit. "De eigenaar is op de hoogte van het probleem. Het poortgebouw is nog niet zo lang in zijn eigendom en hij had al een architect onder de arm genomen om te bekijken welke restauratiewerken nodig waren. Jammer genoeg is hij in snelheid gepakt."





De gemeente zit verveelt met de situatie, want de officiële toegang naar het kasteeldomein is nu voor onbepaalde tijd afgesloten. "We hebben enkel het kasteel, een deel van het park en de afgebrande hoeve in ons bezit", vervolgt Stassen. "In het poortgebouw zijn twee woningen langs weerkanten van de poort en tot slot is er nog een restaurant en een vroeger café aan de kant van het Koningin Astridplein. Ook de duiventoren is niet in ons bezit, maar gelukkig hebben we met de eigenaar wel een overeenkomst kunnen sluiten dat we zijn toegang mogen gebruiken om het kasteel te bereiken. Anders zaten we wel met een groot probleem. Voorlopig zijn er geen huwelijken gepland in het kasteel, want ceremoniewagens kunnen uiteraard ook het domein niet meer oprijden."





Beschermd monument

Intussen zat de gemeente al samen met de eigenaar van het poortgebouw. "Hij gaat zo snel als mogelijk herstellingen laten uitvoeren, weliswaar in overleg met Erfgoed, omdat het hier om een beschermd monument gaat. Ik denk en hoop wel dat dit met spoed bekeken zal worden door het agentschap aangezien het om een noodsituatie gaat."





De gemeente hoopt dat het probleem binnen enkele weken opgelost is. Wissekerke maakt immers deel uit van het toeristisch project 'Van Steen tot Steen'. In het kader hiervan zullen toeristen vanaf 1 april worden ontvangen in een nieuw infopunt in de vestibule van kasteel Wissekerke.