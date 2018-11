Gestrande truckers krijgen slaapplek aangeboden Garage Van Hove ruilt woonzone voor kmo-gebied Kristof Pieters

21 november 2018

11u43 0 Kruibeke Renault Trucks-garage Van Hove in Beveren sluit en verhuist naar een nieuwe vestiging vlak naast de E17 in Kruibeke. Op de nieuwe locatie kunnen chauffeurs hun vrachtwagen laten herstellen én meteen ook technisch laten keuren. Voor gestrande truckers zal er zelfs een slaapplaats worden voorzien.

In 2016 nam Van Hove de garage Raf Vergauwen in de Beverse Hendrik Consciencestraat over. Maar de ligging is er niet ideaal. De plek is te klein en ligt in een woonzone aan een gevaarlijk kruispunt. “Klachten waren er niet, maar het was geen optie om er te blijven. Een garage zoals de onze, die focust op transport, hoort gewoon meer thuis vlakbij de autosnelweg E17. Daarom bouwen we op Hogenakkerhoek in Kruibeke een nieuwe vestiging”, legt zaakvoerder Luc Van Hove uit.

De nieuwe vestiging in Kruibeke zorgt meteen ook voor extra tewerkstelling. “Op korte termijn zoeken we nog heel wat extra werknemers zoals mecaniciens, een magazijnier en een werkplaatsverantwoordelijke om ons team te versterken”, vervolgt de zaakvoerder. Ook opmerkelijk is de vrachtwagenkeuring in de garage zelf. Alle vrachtwagens -dus niet enkel Renault Trucks- kunnen hier een officiële technische keuring krijgen. Het grote voordeel is de tijdswinst. “Chauffeurs komen op afspraak en hoeven dus niet lang te wachten. Onze klanten nog minder, want we kunnen onderhoud en keuring onder hetzelfde dak uitvoeren. Het is dus veel efficiënter werken”, legt Van Hove uit.

Van zodra het gebouw klaar is en de toestellen er staan, kan de garage een erkenning aanvragen. Keuringsonderneming SBAT nv, waar Van Hove Garages mee samenwerkt, ondersteunt dit initiatief. “Keuringen op verplaatsing gebeuren steeds vaker en het is een win-winsituatie”, vertelt Jurgen Robrecht, adjunct-technisch directeur bij SBAT nv. “De chauffeurs hoeven zich zelf niet meer te verplaatsen of in een lange wachtrij te staan en op onze terreinen reduceren we het aantal wachtende voertuigen.” De bedoeling is dat er wekelijks SBAT nv-medewerkers onafhankelijke keuringen uitvoeren.

Een bijzonder aspect van de nieuwe garage is dat deze voorzien wordt van een slaapplaats voor gestrande truckchauffeurs. “De plek is bedoeld voor chauffeurs met pech. Ze kunnen niet altijd meteen naar huis als hun vrachtwagen aan herstelling toe is. Daarom bieden we hen een slaapplek aan, terwijl we hun voertuig repareren. Door die kamer -uiteraard met sanitaire voorzieningen- hebben ze overdag ook privacy. Ze hoeven niet de hele dag aan de koffiecorner zittenwachten”, legt Luc Van Hove uit.

“Daarnaast kunnen tachografen -toestellen die de rijtijd en rijsnelheid van een vrachtwagen of bus registreren- hier hersteld en geijkt worden. Klanten kunnen ook gebruikmaken van pendelvoertuigen en we hebben een verhuurservice met een vloot van zo’n 100 bestelwagens, minibussen, vrachtwagens en trekkers. Onze parking is uiteraard afgesloten maar door een systeem met een persoonlijke code kunnen chauffeurs ook buiten de openingsuren hun voertuig gemakkelijk komen halen of brengen.”

De nieuwe vrachtwagengarage moet begin 2019 klaar zijn.