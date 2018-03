Gers Pardoel eerste naam voor Repmond Rock 31 maart 2018

De organisatoren Gers Pardoel staat op festival Repmond Rock. Op zaterdag 23 juni komt de ideale schoonzoon van Nederland al zijn hits spelen op 't Eilandje. Midden maart verkocht Gers Pardoel de Lotto Arena twee keer uit. De 25ste editie van het festival, dat plaats zal vinden op 22 en 23 juni, zal voorafgegaan worden door een veertiendaagse radio-marathon. De uitzendingen vanuit het hart van Rupelmonde starten op 10 juni en lopen non-stop door tot het einde van het festival op 24 juni. Iedereen in Groot-Kruibeke zal kunnen luisteren via Fm. Technisch wordt de ploeg van Repmond Rock gesteund door RBS-radio uit Zele. De vroegere medewerkers van radio Barbier nemen een groot deel van de inhoud voor hun rekening. "De radio is niet alleen een promostunt voor het jubilerende festival, maar moet vooral ook een lokaal en interactief karakter hebben", zegt woordvoerder Guy Laureys. "In aanloop naar de drukke Kruibeekse zomer krijgen daarom alle evenementen, organisaties en verenigingen de mogelijkheid om zichzelf en hun activiteiten in het daglicht te stellen", zegt woordvoerder Laureys.





(PKM)