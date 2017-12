Gerestaureerde kerk krijgt camerabewaking 02u33 0

De gemeenteraad heeft een investeringstoelage goedgekeurd van 10.543 euro voor de plaatsing van bewakingscamera's in de kerk van Rupelmonde. De restauratie werd recent afgerond. De kerk van Rupelmonde is de laatste van de drie kerken die wordt uitgerust met camera's om dieven en vandalen buiten te houden. De Sint-Pieterskerk in Bazel was in 2006 de eerste kerk in de regio die camera's kreeg. Nadien volgde ook de kerk van Kruibeke. Volgens burgemeester Jos Stassen is dit de enige manier om de deuren overdag te kunnen open zetten. Door de camerabewaking kunnen ook regelmatig kerkschatten tentoon worden gesteld. (PKM)