Gemeente weerlegt klacht op dienstverlening 12 juni 2018

Het gemeentebestuur van Kruibeke weerlegt met klem dat de vernieuwde dienstverlening op afspraak in het gemeentehuis niet goed zou werken.





Op de gemeenteraad bracht Dimitri Van Laere (N-VA) het punt op de agenda. Volgens hem hebben meerdere inwoners van de gemeente hem gemeld dat zij niet naar behoren werden verder geholpen op het gemeentehuis. Het maken van een afspraak bij de dienst bevolking kan op drie manieren, ofwel via de website van de gemeente, telefonisch of ter plaatse.





"Als men ter plaatse een afspraak maakt, kan het blijkbaar gebeuren dat zelfs wanneer er geen enkele wachtende is er op een andere dag of uur dient langsgekomen te worden. Dit werkt frustrerend voor onze inwoners", zegt Dimitri Van Laere. "Indien er geen wachtenden zijn moet iedereen verder geholpen worden ongeacht of er een afspraak werd gemaakt of niet. Een lege wachtzaal en dan teruggestuurd worden om een uur later langs te komen geeft geen goed beeld van de dienstverlening."





olgens burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) werkt het nieuwe systeem wel goed. "En het is niet omdat de zaal wachtzaal leeg is dat onze mensen niet volop bezig zijn met bepaalde dossiers of het helpen van andere inwoners", reageert hij. (PKM)