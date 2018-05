Gemeente test BE-Alert 03 mei 2018

02u47 0

In de loop van donderdag 3 mei wordt BE-Alert uitgetest in Kruibeke. BE-Alert is een gratis alarmeringssysteem waarmee de gemeente (maar ook de provincie en de federale overheid) inwoners verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie zoals een grote brand, een overstroming of stroomonderbreking. Concreet zal de gemeente in de loop van donderdag 3 mei een sms en/of gesproken boodschap uitsturen naar iedereen die zich met een adres in Kruibeke registreerde via www.be-alert.be/nl. Wie op 3 mei een bericht ontvangt, hoeft zich dus geen zorgen te maken, het gaat om een test. Inschrijven kan nog via www.be-alert.be/nl. (PKM)