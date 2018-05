Gemeente is mekka van groenten en fruit MEER DAN 50 TOPCHEFS TONEN CREATIES TIJDENS 'WE'RE SMART WORLD DAY' KRISTOF PIETERS

08 mei 2018

02u39 0 Kruibeke Kruibeke mag zich een jaar lang 'Gemeente van Groenten en Fruit 2018' noemen. Dat is vooral te danken aan Hofke van Bazel die vorig jaar de titel binnenhaalde van beste groenterestaurant van het land. Gisteren vond er voor het eerst een internationale verkiezing plaats, maar ook inwoners konden meesmullen.

Het Koningin Astridplein in Bazel was gisteren even het gastronomische mekka van Vlaanderen. Meer dan vijftig topchefs waren er te gast voor de allereerste editie van de Internationale 'We're smart World Day'. Stichter is de bekende groentekok Frank Fol. Hij was in ons land één van de eerste topchefs die groenten en fruit een prominente plaats gaven op het bord. Hij kookt niet uitsluitend vegetarisch, maar groenten komen wel altijd op de eerste plaats. Al twintig jaar promoot Fol deze aanpak en in zijn Green Guide deelt hij 'radijsjes' uit aan restaurants die voldoende aandacht besteden aan groenten en fruit. Vorig jaar werd het Hofke van Bazel verkozen tot het beste groenterestaurant van België.





"In plaats van een traditionele prijsuitreiking in Brussel hebben we ons kandidaat gesteld om de awards dit jaar in Bazel uit te reiken", vertelt Gina Miurin van het Hofke van Bazel, zelf een overtuigd vegetariër. "Ik wilde echter geen hautain gebeuren. De hele bevolking moest bij dit feest betrokken worden en kunnen proeven van al dat lekkers."





Uitreiking awards

Haar voorstel leverde Bazel meteen de titel op 'Gemeente van Groenten en Fruit 2018'. Aan een 150 meter lange tafel konden inwoners komen proeven van de meest uiteenlopende bereidingen van groenten en fruit. Gisterenmiddag waren er ook workshops en demonstraties van een twintigtal andere topchefs zoals Michael Vrijmoed en Philippe Fauchet.





Aansluitend vond de uitreiking plaats van de eerste internationale awards van We're Smart. De titel van beste groenterestaurant ter wereld gaat naar Xavier Pellicer, chef van restaurant Celeri in Barcelona. De Belgische titel gaat naar restaurant Pastorale uit Reet. "Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van een gezonde en evenwichtige voeding, maar ook voor onze planeet in het algemeen. Om die reden gaan we nu internationaal met onze awards", legt Frank Fol uit.





Chef Kris De Roy van Hofke van Bazel geeft zijn titel met plezier door. "Voor ons heeft die prijs toch wel veel betekend", reageert hij. "Intussen hebben we een 6.000 vierkante meter grote moestuin geopend waar we onze eigen groenten, kruiden en fruit telen. Ik heb de indruk dat er in de gastronomische wereld ook een ommekeer bezig is en het niet alleen meer draait om vlees of vis. We kunnen dat uiteraard alleen maar toejuichen."





Als ambassadeur van de 'Gemeente van Groenten en Fruit 2018' wil Hofke van Bazel in de loop van het jaar nog meer initiatieven op poten zetten. "Onder meer met de scholen willen we nog zeker een project opstarten", kan Gina al verklappen.