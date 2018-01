Gemeente huurt bufferzone naast ringdijk 02u48 0

De gemeenteraad heeft een overeenkomst afgesloten met Waterwegen en Zeekanaal voor het gebruik van de bufferzone tussen het gecontroleerd overstromingsgebied en de drie dorpskernen. Er was al een overeenkomst afgesloten in juni 2016 voor enkele stroken grond met een totale oppervlakte van 36.770 vierkante meter. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding betaald van 1,25 euro per 100 vierkante meter. Nu is afgesproken dat deze bezetting ter bede wordt uitgebreid met een oppervlakte van 9.808 vierkante meter. De jaarlijkse vergoeding bedraagt nu 582 euro. De gemeente wil de gronden gebruiken voor verschillende doeleinden. Zo werd er recent al een hondenweide ingericht. (PKM)