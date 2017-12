Geeraard De Cremerstraat onderbroken 02u24 0

Op woensdag 3 en donderdag 4 januari zal de gemeentelijke technische dienst rioleringswerken uitvoeren ter hoogte van de nieuwe assistentiewoningen (site Mercator) in de G. De Cremerstraat. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren zal de straat worden afgesloten vanaf 3 januari om 6 uur 's ochtends tussen de kruispunten met de Robrecht de Frieslaan en de Zoete Moederstraat. Binnen de werfzone zelf (tussen de Robrecht de Frieslaan en Mercatorschool) wordt parkeren onmogelijk. Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid via de Temsestraat, Nieuwstraat en Robrecht de Frieslaan. Om de nodige ruimte te voorzien voor de bussen van De Lijn is in de straten van deze omleiding eveneens een parkeerverbod van kracht op beide dagen. (PKM)