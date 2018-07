Geen vieze geurtjes meer in sporthal GROEN LICHT VOOR UITBREIDING DULPOP KRISTOF PIETERS

04 juli 2018

02u45 0 Kruibeke Gedaan met muffe geurtjes in sporthal De Dulpop. De gemeente investeerde een half miljoen euro in een nieuwe verluchtings- en verwarmingsinstallatie. In een volgende fase komt er nu een nieuwe polyvalente zaal bovenop de kleedkamers. De werken starten nog dit najaar.

De gebruikers van sporthal De Dulpop kunnen figuurlijk, maar vooral letterlijk, opgelucht ademhalen. Het voorbije jaar werd een volledig nieuw verluchtings- en verwarmingssysteem geïnstalleerd. "In het verleden werd er terecht geklaagd over de gebrekkige ventilatie en de muffe kleedkamers", zegt burgemeester Jos Stassen. "De luchtgroep kreeg daarom een volledige 'make-over'. Vroeger beschikte de sporthal enkel over een systeem om de lucht naar buiten te zuigen. Nu is er een wisselwerking waarbij we handig gebruik maken van de buitenlucht. Dit zorgt voor een aangenamer, frisser gevoel. Ook in de kleedkamers."





De nieuwe luchtgroep maakt de sporthal niet enkel comfortabeler. Door een betere plaatsing behoren klachten over geluidsoverlast in de buurt tot het verleden. "De luchtstromen in de sporthal lopen bovendien netjes via de muren naar onder en terug naar boven. Hierdoor beperken we de hinder voor 'windgevoelige' sporten zoals badminton. En indien dat écht nodig is, kan de installatie gericht worden uitgeschakeld", vervolgt Stassen. "Via voelers checken we continu de luchtkwaliteit. Is er een grote groep sporters aanwezig, dan gaan we méér verluchten."





Vernieuwde stookplaats

Ook de stookplaats uit de jaren zeventig werd vernieuwd. De twee oude ketels maakten plaats voor twee gloednieuwe, condenserende gasgestookte exemplaren. Dit zal een aanzienlijke energiebesparing opleveren van 14.000 euro per jaar. De besparing op het gasverbruik zorgt ook voor 50 ton minder CO2-uitstoot. "Bovendien wordt het sanitair warm water nu gescheiden van de centrale verwarming. We warmen voortaan enkel sanitair warm water op als er een concrete behoefte is. Dat kan ook veel sneller dan vroeger. En de installatie is voorzien op de toekomstige uitbreiding. Zowel de nieuwe bovenzaal als een bijkomende sporthal kunnen op het systeem worden aangesloten."





Op de nieuwe sporthal is het nog even wachten, maar de extra bovenzaal komt er binnenkort aan. De gemeente heeft een bouwvergunning op zak en er is geen beroep aangetekend. De vrees hiervoor bestond omdat buurtbewoners het niet zagen zitten dat er sporadisch ook festiviteiten kunnen plaatsvinden. De nieuwe zaal is vooral bedoeld voor dans en gevechtssporten waarvan er enkele bloeiende clubs zijn met enorm hoge ledenaantallen. De ruimte is 310 vierkante meter en kan in twee verdeeld worden. De bouw start nog dit najaar.