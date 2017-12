Geen servers meer voor gemeente 02u30 0

De gemeente Kruibeke gaat geen fysieke servers meer in het gemeentehuis plaatsen en zal als eerste in de regio alle data onderbrengen in een 'cloud'. Het opslaan van gegevens gebeurt dan op een andere plaats via het internet. De gemeente wil hiermee besparen op ICT-infrastructuur, want die veroudert snel en het onderhoud kost handenvol geld. Voor het gebruik van een 'cloud' betaalt de gemeente 15.000 euro voor de opstart en daarna 4.500 euro huur per maand. De hele operatie zou rond moeten zijn voor de verhuizing van de administratie naar het voormalig chocoladebedrijf Duc d'O. Daar komt een 'noodgemeentehuis' tijdens de verbouwingswerken aan OC De Brouwerij. (PKM)