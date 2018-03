Geen KMO, wel flats op ex-scheepswerf 160 PARKEERPLAATSEN OM POLDERS TE BEZOEKEN KRISTOF PIETERS

31 maart 2018

03u23 0 Kruibeke Projectontwikkelaar Pullaar wil werk maken van de tweede fase van de herbestemming van de oude scheepswerf CNR in Rupelmonde. De kmo-zone, de theaterzaal en een aantal urban villa's worden uit het plan geschrapt. In de plaats komen er meer flats en groen.

De scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde ging in 1996 in faling, maar werd meer dan tien jaar later nieuw leven ingeblazen voor een woon- en werkproject aan de Scheldeoever. Nu staan er al twee appartementsblokken. 'Atlas' telt 6 verdiepingen met in totaal 23 flats. Het tweede gebouw 'Titaan' heeft 10 verdiepingen, goed voor een totaal van 37 appartementen.





Acht jaar nadat de bewoners hun intrek namen, wil projectontwikkelaar Pullaar werk maken van de tweede fase. De gemeenteraad van Kruibeke zette intussen het licht op groen om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. "Er zullen heel wat wijzigingen worden aangebracht aan het oorspronkelijke plan", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "Het geplande bedrijvenpark en de theaterzaal worden geschrapt. Het gezelschap Vlinders & Co is geen vragende partij meer voor de zaal en voor de kmo-zone was er ook geen interesse." De ontsluiting was volgens de projectontwikkelaar het grootste struikelblok voor bedrijven. De enige toegangsweg is de Dijkstraat en de aanpalende straten zijn te smal voor zwaar verkeer. Ook de urban villa's aan de waterkant worden geschrapt. Die zouden op palen gebouwd worden zodat ze boven de dijk uitkijken over de Schelde, maar Waterwegen en Zeekanaal geeft hier geen toestemming voor. De projectontwikkelaar ziet zelf intussen ook meer brood in appartementen. Het oude plan voorzag 106 woningen maar door voor flats te kiezen zou men dit willen optrekken tot 160. Burgemeester Stassen wil zich niet vastpinnen op aantallen.





Niveauverschil

"Voor ons is het belangrijk dat het geen 'zeedijk' wordt met alleen maar appartementsgebouwen. Er moet dus voldoende niveauverschil zijn tussen de verschillende blokken. We steunen wel het voorstel omdat er op deze manier veel meer ruimte vrijkomt voor groen. Vooral naar de Graventoren toe zal de open ruimte bewaard worden. De belangrijkste voorwaarde van de gemeente is parkeergelegenheid. We willen een parking met minstens 160 plaatsen. Die zijn nodig omdat de site ook dienst zal doen als onthaalpunt om de Polders van Kruibeke te bezoeken."





In een eerste fase van het project zal er nu een startnota worden opgemaakt waarbij ook bewoners hun stem mogen laten horen. Op 19 april is hiervoor een infomarkt gepland in de ontspanningsruimte van de residentie. De startnota zal daarna zestig dagen ter inzage liggen in het gemeentehuis. Aan de ontsluiting via de Dijkstraat wijzigt voorlopig niets.