Geen AED in de polder 18 mei 2018

03u00 0 Kruibeke Er is voorlopig geen AED (automatische externe defibrillator) voorzien in de Polders van Kruibeke. Gemeenteraadslid Dimitri Van Laere (N-VA) vraagt dit te onderzoeken.

"De laatste tijd horen we geregeld meldingen van overlijdens door hartstilstand", legt hij uit. "Onze polder wordt intens gebruikt voor allerlei sporten zoals fietsen, wandelen en lopen en dat is blijkbaar niet altijd zonder gevaar voor de gezondheid. Bij een hartstilstand is het elke minuut die telt en defibrillatie kan dan een levensredder zijn. De gemeente heeft reeds een aantal AED in gebruik, maar deze zijn opgesteld binnenin onze gemeentelijke gebouwen waardoor ze niet bereikbaar zijn wanneer deze gebouwen gesloten zijn voor het publiek, juist op die momenten, zoals in de weekends, is het risico het grootst op problemen."





Van Laere vraagt het gemeentebestuur werk te maken om een aantal AED's te plaatsen op publieke plaatsen die steeds toegankelijk zijn en ook de gepaste bewegwijzering hiervoor te voorzien.





Sporthal

Volgens burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) is er momenteel slechts één AED en die bevindt zich in sporthal De Dulpop. "We gaan die wel buiten plaatsen zodat het toestel steeds toegankelijk is. We hebben ook een contract afgesloten via de Hulpverleningszone Waasland om bijkomend vier AED's aan te kopen. De uitrol gebeurt nog dit jaar, maar voor in de polder is er geen gepland. Het is een uitgestrekt gebied en zo'n toestel moet vlot bereikbaar zijn", vindt hij.





(PKM)