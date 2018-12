Geen advies in dossier windmolens Kristof Pieters

20 december 2018

18u07 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft geen advies gegeven in het dossier van de windmolens op de grens van Bazel en Temse. Volgens het actiecomité Tegenwind zal de provincie dit hierdoor interpreteren als stilzwijgend positief.

Het actiecomité Tegenwind verzamelde 2.832 bezwaarschriften tegen de bouw van een nieuw windmolenpark tussen de Kraakwijk (Bazel), Lauwershoek (Temse) en de E17. In Temse bracht het college negatief advies uit. In Kruibeke werd geen advies uitgebracht. “Bij het agendapunt hebben burgemeester Jos Stassen en schepen Tina van Havere (Samenvoorkruibeke) het college verlaten zodat er niet kon worden gestemd en er dus geen advies kon worden gegeven”, zegt Geoffroy Le Grelle namens het comité. “Dat resulteert wettelijk in een stilzwijgend positief advies maar zonder motivatie. We betreuren dat hierdoor geen rekening is gehouden met de bezwaarschriften.”

Tegenwind schuift intussen zelf alternatieven naar voor. “EDF Luminus, LRM en Sibelco investeren 8 miljoen euro voor de bouw van een drijvende zonnecentrale in de Kempen. De drijvende zonnepanelen zullen geïnstalleerd worden op een plas in zandgroeve. Het comité vindt dat er ook onderzoek moet worden gedaan naar geothermische energie in de kleigroeve in Kruibeke. “Dit is een grote kans om nieuwe alternatieve energiebronnen te testen of te exploiteren met een veel grotere toegevoegde waarde voor Vlaanderen, dan het plaatsen van 3 windmolens”, klinkt het.