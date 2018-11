Gault&Millau beloont De Ceder met 14,5 op 20 Kristof Pieters

05 november 2018

17u59 0 Kruibeke In de nieuwe editie van de culinaire gids Gault&Millau die maandag is voorgesteld, zijn er geen grote verschuivingen voor de restaurants in Kruibeke. Restaurant De Ceder, dat vorig jaar grondig werd verbouwd, stijgt wel met een half punt en maakt de kloof met Hofke van Bazel terug iets kleiner.

Kruibeke is altijd al bijzonder goed bedeeld geweest met gastronomische restaurants. De hoogste score is net als vorige jaren voor restaurant Hofke van Bazel dat 15 op 20 haalt en ook een Michelinster mag uithangen. Chef Kris De Roy staat zelfs tweemaal in de gids van Gault&Millau want ook met Tratoria Bazalia, het Italiaans restaurant op de bovenverdieping van het Hofke van Bazel, noteert hij een fraaie 13 op 20.

De Eenhoorn in Bazel kreeg vorig jaar voor de eerste keer een vermelding in Gault&Millau en mag de 12 op 20 behouden. Chef Geert Van Mieghem staat al 27 jaar lang achter het fornuis en serveert een Frans-Belgische keuken. Ook dit jaar mag hij op de appreciatie rekenen van Gault&Millau.

De enige stijger in het rijtje is De Ceder uit Kruibeke dat klimt van 14 naar 14,5 op 20. Een opsteker voor chef Frederick Schaffrath en echtgenote Katrijn Camerlinck. Het restaurant werd vorig jaar grondig verbouwd. Die periode werd overbrugd door een pop-uprestaurant in de aanpalende bed and breakfast. Om het restaurant financieel leefbaar te houden, moest het koppel na tien jaar wel afscheid nemen van de Bib Gourmand van Michelin. Hiervoor moet namelijk een driegangenmenu worden aangeboden voor minder dan 37 euro. Bij Gault&Millau wordt het vernieuwde restaurant alvast goed gesmaakt. Met 14,5 op 20 sluipt De Ceder op kousenvoeten naar de top. Veel restaurants die een score van 15 halen, vallen immers ook in de prijzen als er Michelinsterren worden uitgedeeld.