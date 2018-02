Gastgezinnen voor mezen gezocht 06 februari 2018

02u34 0 Kruibeke Gedragsecoloog Jenny De Laet (vzw ABLLO en groep Terec UGent) zoekt veertig gezinnen uit Kruibeke die komend broedseizoen een nestkast willen ophangen in hun tuin.

Jenny vermoedt dat de mezen het, net als de mussen, niet zo goed doen in de stedelijke omgeving. Uit onderzoek blijkt dat nesten in de stad een lage productiviteit hebben. Om een verantwoorde steekproef te hebben, zoekt Jenny nog minstens veertig gezinnen die een nestkast in de tuin of tegen een huismuur willen hangen. Vanaf de start van de nestbouw moet het kastje één keer per week gecontroleerd worden tot het koolmeeswijfje begint te broeden. Nadat de jongen geboren zijn, worden zowel de ouders (na 10 dagen) en de jongen (na 15 dagen) geringd. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, kan mailen naar





cauterhoek@kruibeke.be. Op dinsdag 20 februari om 19 uur zal Jenny in O.C. De Brouwerij de nestkasten uitdelen.





(PKM)