G-judoka Arne De Grave haalt goud op Special Needs World Games Kristof Pieters

19 april 2019

De 22-jarige Arne De Grave, aangesloten bij G-Judoclub Tatamivrienden Kruibeke, heeft een wereldtitel behaald op Special Needs World Games in het Nederlandse Beverwijk. “Hij won van een Zweed en een Griek en dit met de hoogste score want beide partijen werden gewonnen met ippon”, klinkt het trots bij trainer Walter Van Hoyweghen. Hij is sinds 2006 intensief bezig met G-sport bij de Tatamivrienden. “En deze wereldtitel is de kroon op alle werk.”