Fuiven onder windturbine langs E17 11 mei 2018

Vanavond worden er een duizendtal fuifgangers verwacht onder één van de windmolens langs de E17. De Festifuif van Chiro Altena is er aan zijn elfde editie toe. "Elk jaar bouwen we een totaal ander decor", vertelt hoofdleider Wannes Haegeman. "Voor deze editie kozen we voor een grote stellingenconstructie die bekleed wordt met houten paletten. In totaal hebben we maar liefst 250 paletten laten aanrukken."





Vlak voor windturbine

De Festifuif vindt plaats op een niet zo alledaagse locatie, namelijk midden in een weiland langs de landelijke Wilgenstraat vlak naast de E17. "We zijn hier toevallig verzeild geraakt omdat een boer ons destijds dit stuk grond ter beschikking stelde", vervolgt Wannes. "We zitten vlak onder één van de windmolens en die zijn intussen zowat ons uithangbord geworden. Ze staan ook altijd op de affiche. Het decor is zo opgesteld dat de windturbine vlak achter het podium staat. We gaan de windmolen zelf ook belichten." Chiro Altena heeft een 25-tal medewerkers ter beschikking om alles in goede banen te leiden. "De voorbije tien edities zijn er nooit problemen geweest", verzekert Wannes. "Onze festivallocatie bevindt zich vlak naast de E17 en er zijn weinig woningen in de omgevingen. We hebben hierdoor geen klachten over het lawaai."





Headliner dit jaar is DJ Faisal, bekend van Studio Brussel. Andere DJ's zijn Edgard Mile, Captain Flash, Babylon Fire Lions, Spek & Boone en Krusound. Mass Vibes, de winnaar van de DJ-contest mag het festival openen. Tickets kosten aan de kassa 8 euro. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de chiro. Meer info: www.festifuif.be (PKM)