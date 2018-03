Frontale botsing op verkeerswisselaar E17 23 maart 2018

02u31 0 Kruibeke Op de verkeerswisselaar van de E17 in Bazel heeft gisteren een zware aanrijding plaatsgevonden. Een bestuurder van een Opel Combo wou de Heirstraat richting Haasdonk inrijden en merkte een Seat Leon, bestuurd door een jongeman, te laat op.

De Seat knalde in de flank van de Opel. Beide bestuurders raakten lichtgewond. De bestuurder van de Opel werd voor verzorging naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Door het ongeval was er vooral verkeershinder op de afrit van de snelweg. Het is niet de eerste keer dat er op deze plaats een ongeval gebeurt. Sinds de aanleg van een betonmuurtje tussen het fietspad en de rijbaan zijn er al meermaals klachten geweest van chauffeurs over de slechte zichtbaarheid.





Betonnen stootrand

De betonmuur op de verkeerswisselaar werd vijf jaar geleden aangelegd op initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De betonnen stootrand beschermt enerzijds fietsers, maar moet ook verhinderen dat vrachtwagens van het viaduct zouden rijden en op de E17 terechtkomen. De Vlaamse ombudsman organiseerde drie jaar geleden al eens een plaatsbezoek met een aantal mensen die klacht hadden ingediend en een delegatie van politie, gemeente en AWV. Volgens die laatste gaat het echter om een subjectief onveiligheidsgevoel.





(PKM)