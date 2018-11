Fonds 9150 zoekt steun voor kerstbrunch Kristof Pieters

19 november 2018

19u09 0

Het Fonds 9150 zal ook dit jaar een kerstbrunch organiseren voor kansarme kinderen en gezinnen uit Kruibeke. Dit is gepland op kerstdag 25 december. De organisatie is hiervoor nog op zoek naar steun en dit kan op verschillende manieren. In de eerste plaats door mee te werken in de voorbereiding. Op zaterdag 24 november om 11 uur is hiervoor een vergadering gepland bij voorzitter Geert Magerman in de Heirstraat 6 in Bazel. Er zijn ook nog helpende handen nodig de dag zelf. De zaal wordt klaar gezet op zondagmorgen om 10.30 uur en op 25 december start alles om 9 uur in de gemeenteschool van Kruibeke. Ook is er nog nood aan eten. “We kunnen alles gebruiken van brood, soep, vis, vlees en groenten tot fruit en desserts. We willen kwaliteit geven”, legt Magerman uit. “Ook zijn we nog op zoek naar cadeautjes om uit te delen aan de kinderen en ouders.” Een financiële bijdrage storten is ook mogelijk. Voor alle info: geert.magerman@telenet.be