Filip Vercauteren trekt lijst voor CD&V 02u34 0 Kruibeke Geen uittredend schepen, maar wel voorzitter Filip Vercauteren is door CD&V aangeduid als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Isolde Coens, dochter van gewezen onderwijsminister Daniël Coens, treed in zijn voetsporen als nieuwe voorzitter van de partij. "Een verbindend lijsttrekker", klinkt het bij CD&V Kruibeke. Filip Vercauteren (49) heeft in ieder geval bakken ervaring. Hij is immers al twintig jaar actief in de Kruibeekse politiek en was begin deze legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. Twee jaar geleden gaf hij deze functie door om voorzitter te worden van CD&V Kruibeke. Hem wacht nu de belangrijke taak om de partij naar een overwinning te leiden. Vijf jaar geleden was het een nek-aan-nekrace met N-VA en sleepten beide partijen negen zetels in de wacht. CD&V stond echter de burgemeesterssjerp af aan SamenVoorKruibeke omdat besturen met Denert geen optie meer was.





Volle buit

Dit keer liggen de kaarten totaal anders en wil CD&V de volle buit binnenhalen. "We zijn tevreden over de voorbije legislatuur en hebben dit keer echt wel voor verandering gezorgd", zegt Vercauteren. "Het schip is gedraaid en we willen deze koers verderzetten. De komende maanden gaan we de lijst verder uitbreiden met nieuwe mensen, vooral jongeren en vrouwen. De grote uitdaging voor de volgende legislatuur wordt mobiliteit en leefbaarheid, want met de start van de Oosterweelwerken zal het sluipverkeer fors toenemen." De bevolking krijgt ook inspraak en daarom zal CD&V vanaf februari op toer gaan met een 'wensboom' en mosterd. Dit laatste mag men letterlijk nemen, want de partij gaat mosterdpotjes uitdelen. "Want mosterd prikkelt, geeft smaak maar overheerst nooit. We gaan mensen uitnodigen om een wens op een post-it neer te schrijven en die kan men vervolgens ophangen in de wensboom. Al die wensen gaan we als een mosterdzaadje meenemen in ons verkiezingsprogramma." (PKM)