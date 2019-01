Fietsers onderuit op glad wegdek Kristof Pieters

29 januari 2019

Op de Houtkaai is dinsdagochtend een 49-jarige vrouw met een elektrische fiets ten val gekomen op het gladde wegdek. De vrouw uit Temse werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ook in de Gasthuisstraat in Kruibeke ging een fietser onderuit op het gladde wegdek. De 50-jarige man werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht.