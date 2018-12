Fietser naar ziekenhuis na botsing met bromfietser JVS

05 december 2018

17u14 0 Kruibeke Een fietser is vanochtend gewond geraakt bij een botsing met een bromfietser in de Bazelstraat.

Het ongeval gebeurde in de Bazelstraat in Kruibeke, waar een fietser en een bromfietser vanochtend vroeg met elkaar in aanrijding kwamen. De 13-jarige fietser had de bromfiets niet opgemerkt toen hij de straat wilde oversteken. De 17-jarige bestuurder van de bromfiets zag het manoeuvre te laat, waardoor hij de fietser raakte. Zowel de fietser als de bromfietser kwamen ten val. De fietser raakte gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.