Familie Verstraeten viert viergeslacht 04 mei 2018

De familie Verstraeten is een viergeslacht rijker. Daarvoor zorgde Brecht, het zoontje van Didier en Melissa. Papa Didier Verstraeten (27), grootvader Patrick Verstraeten (59) en overgrootvader Prosper Verstraeten (87) maken het viergeslacht compleet. De kans is groot dat kleine Brecht bij de brandweer zal gaan, want zowel zijn vader als grootvader zijn er actief als vrijwilliger. Patrick trad in 1991 toe tot het vrijwillige brandweerkorps van Kruibeke. In dat jaar werd ook zijn zoon Didier geboren. Didier ging 2003 als 12-jarige bij de jeugdbrandweer, en 7 jaar later werd hij volwaardig vrijwilliger. Op 9 juni 2018 treden Didier en Melissa in het huwelijksbootje.





(PKM)