Familie en vrienden plannen stille wake voor Ennio Van Bogaert (25): “Er moeten lessen getrokken worden uit zijn dood” Ouders staan organen jongeman af, al minstens elf mensen geholpen door donatie Kristof Pieters

21 januari 2019

18u23 1 Kruibeke Familie en vrienden van de 25-jarige Ennio Van Bogaert houden zaterdag een stille wake op de snelwegparking langs de E17 in Kruibeke. De jongeman overleed nadat hij met zijn wagen tegen en stilstaande vrachtwagen was aangereden. Het is al het tweede dodelijk slachtoffer op deze parking die met een capaciteitstekort kampt. “We hopen dat er nu lessen worden getrokken uit zijn dood”, klinkt het.

Het dramatische ongeval gebeurde vorige week donderdagavond. Ennio Van Bogaert was met een vriend op weg naar Antwerpen en wou nog even halt houden in de shop van de snelwegparking in Kruibeke. Hij werd echter verrast door een stilstaande vrachtwagen op de oprit van de parking van het benzinestation Texaco. “Ennio is ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Edegem, maar er kon geen hulp meer baten”, getuigen ouders Résa Van Bogaert en Nancy De Maeyer. “We denken dat we zijn wens hebben vervuld door zijn organen af te staan. Ennio had de zeldzame bloedgroep AB+ en heeft volgens de eerste informatie minstens elf mensen kunnen helpen. Het is een troost dat hij nog een beetje verder zal leven in mensen die hij met zijn donatie gered heeft.”

Moeilijke jaren achter de rug

Ennio had een aantal moeilijke jaren achter de rug, maar had zijn leven net nu terug op de sporen gekregen. “Hij werkte heel hard als kelner in taverne De Gouden Arend in Sint-Niklaas. Hij was daarvoor een tijdje op de dool geweest, maar nu leek alles net wat in zijn plooi te vallen”, zegt vader Résa. “Ik heb zelf enkele jaren geen contact meer met hem gehad, maar we hadden ons verzoend en vorig jaar zijn we zelfs samen op vakantie geweest en ook kerst hebben we samen gevierd. Het biedt me enige rust dat we terug zo’n goed contact hadden in de periode voor zijn overlijden. Ennio woonde sinds maart vorig jaar bij mijn moeder die zich wat over hem ontfermd had. Ook voor haar is dit een enorme klap natuurlijk.”

Moeder Nancy omschrijft het als een nachtmerrie waar ze maar niet uit wakker wordt. “Ennio had nog zoveel toekomstplannen. Hij was een dromer en die dromen veranderden regelmatig, maar hij ging er wel altijd voluit voor. Bovendien had hij een gouden hart en stond hij altijd voor iedereen klaar.”

Lessen trekken

Afgelopen weekend was er op het veld van voetbalclub Yellow Blue SK Beveren een minuut stilte als eerbetoon aan de jongeman. Zijn zus Chiele zit in het bestuur van de club en schoonbroer Nick speelt in het eerste elftal. De vele vrienden en de familie van Ennio zullen zaterdagmiddag om 12 uur ook een stille wake houden op de plek van het ongeval. Ze blijven immers met nog mee heel wat vragen zitten en hopen dat er lessen worden getrokken uit zijn dood. Ennio is namelijk niet het eerste slachtoffer. Vrachtwagens parkeren zich zelfs op de pechstrook omdat de parking al jaren met een structureel capaciteitstekort kampt. De 31-jarige Ier Liam O’Dea reed zes jaar geleden op exact dezelfde plek te pletter tegen een vrachtwagen die foutief geparkeerd stond op de oprit van de parking van het benzinestation. “Na zijn dood werden er blijkbaar plastic paaltjes geplaatst. Ik ben zelf echter al eens gaan kijken en zag hoe de plastic paaltjes gewoon worden platgereden”, zegt vader Résa. “Ik hoop dat men niet wacht tot er een nieuw slachtoffer valt. Er moeten lessen worden getrokken uit zijn dood. Men legt truckers rij- en rusttijden op omwille van de veiligheid, maar in dit geval is er het tegenovergestelde effect.”

Ook stiefvader Wim en moeder Nancy wijzen niet met een beschuldigende vinger naar de vrachtwagenchauffeur. “De trucker, een Roemeen, is zelfs nog naar het ziekenhuis gekomen om te informeren hoe het met Ennio ging. Die man is er zelf ook kapot van. Hij lag te slapen in zijn cabine toen het ongeval gebeurde. Hij mocht er weliswaar niet staan, maar als hij was verder gereden riskeerde hij een boete van duizenden euro’s. Het is de overheid die hier in gebreke is gebleven omdat de infrastructuur voor die mensen onvoldoende is. Integendeel, er worden zelfs parkings gesloten omwille van de problematiek met de transmigranten. We hopen dat de dood van Enio nu eindelijk iets in beweging zal zetten.”

De uitvaart van Ennio vindt donderdag plaats om 14.30 uur in crematorium Heimolen op de Waasmunsterse Steenweg in Sint-Niklaas.