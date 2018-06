Explosie en brand in houtverwerkend bedrijf 07 juni 2018

02u45 0 Kruibeke Het houtverwerkend bedrijf Wood Industry aan de Kasteleinstraat in Kruibeke is woensdagmiddag rond 14.30 uur getroffen door een brand.

Eerst vond er een explosie plaats in een opslagsilo voor houtzaagsel, waarna brand uitbrak die ook nog oversloeg naar een container gevuld met houtafval. Bij aankomst van de brandweer was er al een aanzienlijke rookontwikkeling. De brandweer had vrij snel het vuur onder controle. Niemand geraakte gewond.





De aanwezige werknemers konden het bedrijf tijdig verlaten. De schade aan de getroffen installatie is groot, waarschijnlijk zal het bedrijf een tijdje op non-actief staan. Vorig jaar in maart werd diezelfde installatie van het bedrijf ook al eens getroffen door een explosie, gevolgd door een brand. (JVS)