Elia vervangt kabels voor hoogspanning 31 maart 2018

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start met de tweede fase van de werken aan de hoogspanningslijn Mercator-Horta. Deze lijn, die van Zomergem tot Kruibeke loopt, is een belangrijke schakel in het Europese elektriciteitsnet. Dankzij de versterking van deze lijn kan de hernieuwbare energie van windmolenparken op zee verder verdeeld worden in het binnenland en wordt de energie-uitwisseling met buurlanden Engeland, Frankrijk en Nederland verbeterd. Vorig jaar heeft Elia de masten en funderingen versterkt over het hele traject. Vanaf deze maand zullen de hoogspanningskabels tussen de masten, ook wel 'geleiders' genoemd, worden vervangen door een nieuw type kabel dat meer energie kan transporteren. In een eerste fase tot juli wordt gewerkt tussen Zomergem en Gent. In een tweede fase tussen juli en oktober en van april tot juli 2019 volgt het traject tussen Gent en het station Mercator in Kruibeke. Elia engageert zich om de hinder voor mens en omgeving maximaal te beperken. Zo worden de terreinen en de begroeiing zo veel mogelijk hersteld in hun oorspronkelijke staat.





