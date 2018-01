Elektronische infoborden vervangen spandoeken 02u38 0 Foto Kristof Pieters Burgemeester Jos Stassen (rechts) en schepen Erik Blommaert aan een van de elektronische infoschermen langs de invalswegen. Kruibeke De gemeente Kruibeke beschikt vanaf nu over vier elektronische informatieborden, strategisch geplaatst langs de invalswegen. Zo worden niet alleen de inwoners zelf bereikt, maar ook bezoekers en passanten.

Via de borden worden boodschappen van algemeen nut en activiteiten kenbaar gemaakt. Ze vervangen de spandoeken die voormalig burgemeester Denert over de gewestweg liet spannen om evenementen aan te kondigen. "Met het nieuwe systeem kan de gemeente sneller en accurater communiceren", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "Zo kunnen de schermen niet alleen worden gebruikt voor dagelijkse communicatie, bijvoorbeeld aankondigingen van wegenwerken, maar ook voor dringende communicatie tijdens een crisismoment." De informatieborden vormen een aanvulling op de bestaande communicatiekanalen. "Vanaf maart zullen ook lokale verenigingen en scholen hun activiteiten kunnen promoten via de informatieborden", vult schepen van communicatiebeleid Erik Blommaert (CD&V) aan. Omdat de schermen zich langs de gewestweg bevinden, werd rekening gehouden met de richtlijnen van Agentschap Wegen en Verkeer. Zo werd gekozen om geen dubbelzijdige infoborden te plaatsen, maar enkel aan de kant van de rijrichting. Er zullen geen bewegende beelden worden gebruikt en eenzelfde bericht wordt minstens 30 seconden weergegeven. De informatieborden bevinden zich langs de gewestweg N419 ter hoogte van de Houtenkruisdam (richting Antwerpen), de Warandestraat (richting Temse) en op de Nieuwe Baan (zowel richting Antwerpen als richting Temse). Ze zijn dagelijks actief tussen 6 en 22 uur, het hele jaar door. (PKM)