Eeuwig jong in jeugdhuis Ter Walle 50 jaar geschiedenis gebald in één avond Kristof Pieters

04 december 2018

13u54 0 Kruibeke Het jeugdhuis Ter Walle in Kruibeke mag vijftig kaarsjes uitblazen en roept hiervoor de hulp in van alle oud-kernleden en vaste klanten van de voorbije halve eeuw. Op de ultieme fuif zullen de meest succesvolle concepten en de bijhorende DJ’s nog eens de revue passeren.

Het jeugdhuis in de Kattestraat heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Een groot deel van Kruibeke is er ooit wel eens over de vloer geweest in de instuif of voor één van de legendarische fuiven. Ter Walle viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan en enkele oud-bestuursleden vonden dat dit niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Sander Bral en Jan Marain sloegen de handen in elkaar voor een uniek reünie en dito feest.

“Op zaterdag 15 december gaan we alle succesvolle jeugdhuisconcepten van de voorbije decennia nog eens laten herbeleven”, vertelt het duo. “Dat zijn er heel wat. Dat gaat van reggae met Airi Daily tot onze legendarische Rock TW maar ook de beachparty, de hiphopnight en Ceci n’est Pas zal men nog eens kunnen herbeleven.”

Omdat er geen echte archieven bewaard zijn gebleven, doen Sander en Jan een oproep naar alle mogelijke oud-kernleden en vaste klanten om op zaterdag 15 december af te zakken naar Ter Walle. “De oprichters zullen intussen wellicht krasse zeventigers zijn maar ook zij zijn welkom om de beentjes te strekken. We kijken er naar uit om zoveel mogelijk bekende gezichten terug te zien.”

Zoals elk jeugdhuis kende ook Ter Walle zijn ups en downs. “Maar we hebben altijd het hoofd boven water kunnen houden. Dat is ook te danken aan de vele vrijwilligers die zich achter de schermen hebben ingezet. Het is de vaste kern die het jeugdhuis draaiende houdt. De fuiven hebben altijd wel veel volk gelokt.” Voor heel wat inwoners uit Kruibeke is Ter Walle een belangrijke periode in hun leven geworden. “Ook voor mij”, zegt Sander. “Het is een stuk nostalgie. Ik woon nu in Antwerpen en veel vrienden zijn uitgezwermd maar de band is altijd gebleven. In 2009 heb ik hier mijn eerste pint getapt en daarna ben ik permanent verantwoordelijke geworden.” Ook Jan Marain koestert veel herinneringen aan Ter Walle. “Ik was secretaris en financieel verantwoordelijke. We zaten in die tijd vaak meer hier dan thuis. Het is dus logisch dat we Ter Walle nog steeds een warm hart toedragen.”

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het jeugdhuis proberen de twee vrienden zoveel mogelijk oud-kernleden en vaste stamgasten te bereiken voor een uniek reünie op zaterdag 15 december. Om in de juiste stemming te komen kan men vanaf nu ook stemmen op de 50 jaar TW Awards. Wie was de beste barman aller tijden of wie viel er altijd in slaap tijdens de opkuis na een fuif? De antwoorden komt men op de reüniefuif te weten. “Ook zullen alle succesvolle concepten van de afgelopen vijftig jaar opnieuw de revue passeren. Elke generatie had wel een genre die lichtjes de voorkeur genoot en had uiteraard ook zijn eigen DJ’s. Om het uur zal er daarom iemand anders achter de draaitafel gaan staan. Afsluiten doen we met filmmuziek tijdens de opkuis.”

Stemmen voor de TW Awards kan via https://www.survio.com/survey/d/A6Q8C4L2X3P0N0S3I

Meer info over het jubileumfeest: https://www.facebook.com/events/2170148219726133/