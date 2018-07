Eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens 04 juli 2018

02u45 0 Kruibeke Aan sporthal De Dulpop werd de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in Kruibeke officieel in dienst genomen.

Het 'tankstation' voor elektrische wagens bevindt zich op de parking aan de Beekdam. Er kunnen twee voertuigen gelijktijdig worden opgeladen. Ook ter hoogte van Bazelstraat werd een laadpaal geplaatst.





De gemeente plant nog een extra laadpaal in 2019 en twee laadpalen in 2020. Op termijn moet elke eigenaar van een elektrische wagen binnen een straal van 500 meter een publieke laadpaal ter beschikking hebben. Het opladen zelf gebeurt tegen betaling. Het is mogelijk om met de meest voorkomende laadkaarten toegang te krijgen tot de publieke laadpalen.





(PKM)