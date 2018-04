Eerbetoon aan Kamiel van Mieghem 18 april 2018

De vorig jaar overleden kunstenaar en gemeenteraadslid Kamiel Van Mieghem (82) krijgt een passend eerbetoon met een tentoonstelling in het heemkundig museum in Bazel. Met Van Mieghem verdween wellicht de laatste Kruibeekse dorpsfiguur waaraan elke bewoner met een stille glimlach terugdenkt. Van Mieghem had een eigen schildersbedrijf, maar ook zijn artistieke arbeid siert menig huiskamer. Hij maakte glasramen, etsen en potloodtekeningen, en vereeuwigde heel wat dorpszichten die ondertussen verdwenen zijn. De vijf kinderen van Van Mieghem zijn de inspirators voor de tentoonstelling over hun vader. Alle aspecten van zijn drukke leven komen aan bod en heel wat van zijn grafisch werk zal op de expo te bewonderen zijn. De expo is toegankelijk op alle zondagen van 22 april tot 24 juni van 14 tot 18 uur. (PKM)