Druggebruiker is auto kwijt 27 juli 2018

02u32 0

Een 28-jarige bestuurder uit Kruibeke werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs in de Veldstraat in Kruibeke. Een patrouille merkte op dat de jongeman zijn veiligheidsgordel niet droeg. Het voertuig werd onderschept en bij de daaropvolgende controle legde de bestuurder een positieve speekseltest af. Zijn auto werd in beslag genomen. (PKM)