Dronken drenkelingen geraken uiteindelijk op eigen kracht uit Schelde 18 juni 2018

02u37 0 Kruibeke Politie en brandweer hebben zaterdagmiddag een grote zoekactie op touw gezet naar enkele drenkelingen.

Enkele tieners zagen rond 16.15 uur dat drie jongeren ter hoogte van de scheepswerf in Rupelmonde in het Scheldewater waren gesprongen. Ze raakten in de problemen door de sterke stroming van het opkomende tij. De tieners sloegen meteen alarm. De brandweer kwam met meerdere duikteams en drie boten ter plaatse. Een van de drie werd aangetroffen op de Scheldedijk ter hoogte van de Lepelstraat in Steendorp. Korte tijd later kwam het verlossende bericht dat ook de andere twee op eigen kracht de kant hadden bereikt. "Het ging om drie jongeren van Russische origine uit Antwerpen", zegt burgemeester Jos Stassen. "Ze waren zwaar dronken en hadden ervoor al moeilijkheden veroorzaakt. Gelukkig is alles goed afgelopen. Zwemmen in de Schelde is immers levensgevaarlijk." De drie werden door de politie meegenomen en moesten hun roes in de cel uitslapen. (PKM)